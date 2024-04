Meteo Roma 12 aprile: ecco l'anticipo d'estate: sole pieno e massima a +28

Meteo Roma 12 aprile: sino a lunedì compreso sole e temperature oltre la media stagionale. Sarà un anticipo d'estate con picchi anche di 28 gradi, accompagnati da una risalita degli ultravioletti che aprirà anzitempo la stagione della tintarella.

Il meteo del 12 aprile nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 28°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3100 metri stabile nell'arco della giornata. l sole sorge alle ore: 06:32, il crepuscolo inizia alle ore: 06:04. Il sole tramonta alle ore: 19:49, il crepuscolo termina alle ore: 20:16. Il Culmine è alle ore: 13:10.

Meteo Roma 13 aprile

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 12°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 25°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3500 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci