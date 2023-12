Meteo Roma 12 dicembre: tregua freddo sino a giovedì, poi la nuova ondata

Meteo Roma 12 dicembre: due giorni di nuvole e possibili lievi piogge, poi tornerà il sole e la nuova ondata di freddo intenso con le minime che andranno sotto lo zero. Ondata che dovrebbe accompagnarci sino alla viglia di Natale.

Il meteo del 12 dicembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 18°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:26, il crepuscolo inizia alle ore: 06:56. Il sole tramonta alle ore: 16:40, il crepuscolo termina alle ore: 17:10.

Roma meteo 13 dicembre

Giornata all'insegna della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto per gran parte del tempo. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio coperto, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 17°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci