Meteo Roma 12 novembre: una ventata di aria gelida cambia lo scenario: arrivano nuvole, pioggia lieve e freddo al mattino

Meteo Roma 12 novembre: dopo la lunga fase anticiclonica, cambia lo scenario: arrivano nuvole alte e compatte e freddo al mattino, quello vero, mentre le massime resteranno sotto i 20 gradi quasi in linea con la media stagionale.

Le nuvole ci accompagneranno sino alla fine della settimana quando il trend cambierà ancora.

Il meteo del 12 novembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 13 novembre

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Piú precisamente nelle prime ore coperto, al mattino piogge diffuse, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 16°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri in ascesa dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci