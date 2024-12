Meteo Roma 13 dicembre: due giorni di pioggia poi si apre la settimana perfetta: sole ma gelo al mattino

Meteo Roma 13 dicembre: due giorni di pioggia, anche persistente, poi la domenica perfetta con sole splendente ma temperature minime rigide vicine allo zero generate da un fronte di aria che dal Nord Europa si sposta sull'Italia.

La fase soleggiata secondo le previsioni a medio termine dovrebbe durare almeno sino a giovedì 19 dicembre.

Il meteo del 13 dicembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia persistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore coperto, al mattino piogge diffuse, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio piogge diffuse, in serata nebbia, le temperature massime raggiungeranno i 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2000 metri in ascesa dal pomeriggio.

Meteo Roma 14 dicembre

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 14°. Lo zero termico sarà circa 1700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci