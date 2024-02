Meteo Roma 13 febbraio: scherzi del tempo: cinque giorni consecutivi di sole

Meteo Roma 13 febbraio: le mimose romane già in fiore, protette dalla fase di stabilità che durerà sino al week end. E la temperatura sarà mite,. Almeno sino a domenica. Per Roma l'inverno è già dietro le spalle, salvo colpi di coda.

Il 13 febbraio nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Più precisamente nella prima parte della giornata poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 17°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1700 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:07, il crepuscolo inizia alle ore: 06:40.Il sole tramonta alle ore: 17:40, il crepuscolo termina alle ore: 18:08. Il Culmine è alle ore: 12:24.

Meteo Roma 14 febbraio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: Meteo Giuliacci