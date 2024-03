Meteo Roma 13 marzo: prove tecniche di primavera; la massima verso i 20 gradi

Meteo Roma 13 marzo: tre giorni consecutivi di sole pieno, poi una piccola interruzione e di nuovo sole. Il meteo a Roma fa le prove tecniche di primavera con la temperatura massima che sfiora i 20 gradi.

Il 13 marzo nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Piú precisamente nella prima parte della giornata poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:22, il crepuscolo inizia alle ore: 05:56. Il sole tramonta alle ore: 18:15, il crepuscolo termina alle ore: 18:42.

Meteo Roma 14 marzo

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 17°. Lo zero termico sarà circa 1900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci