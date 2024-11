Meteo Roma 13 novembre: cielo coperto con pioggia debole ma migliora in serata. Da giovedì in poi minime in caduta libera verso i 3 gradi

Meteo Roma 13 novembre: il primo impulso di vento freddo dai Balcani si ferma sull'Appennino e sul settore tirrenico porterà nuvole per 3 giorni e lievi piogge mercoledì sulle colline intorno a Roma.

L'effetto più evidente si avrà sulle temperature delle prime ore del mattino che scenderanno giovedì a 6 gradi, venerdì a 4 gradi e sabato a 2.

Il meteo del 13 novembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata piogge diffuse, le temperature minime si attesteranno intorno a 7°C; nel pomeriggio qualche pioggia, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2400 metri stabile nell'arco della giornata

Meteo Roma 14 novembre

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 6°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci