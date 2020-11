Meteo Roma 13 novembre: nebbia al mattino poi nubi e poco sole. Minima in calo

Meteo Roma 13 novembre: torna la nebbia a far compagnia ai romani, con la città che si sveglierà avvolta nella foschia. Quando le nubi basse si diraderanno, l'alternanza di tante nuvole e poco solo farà da protagonista nella giornata di giovedì.

Scende la minima, che arriva a toccare gli 11 gradi, mentre lla massima resta stabile a 19. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 16:50.

Previsioni per sabato 14 novembre: ancora giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite al mattino e ciel nuvolosi in serata. Possibili piogge sia per pranzo, che per cena. Minima 13, massima 20.