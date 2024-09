Meteo Roma 13 settembre: pioggia, sole e domenica una coda d'estate con la giornata perfetta: +27

Meteo Roma 13 settembre: stranezze d'autunno, dopo due giorni di pioggia si prepara il week end perfetto con sabato con qualche velatura e domenica cielo limpido e massima a 27 gradi. Quasi fosse una coda d'estate.

Il meteo del 13 settembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Più precisamente nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 13°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 22°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri in calo dal pomeriggio.

Meteo Roma 14 settembre

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico sarà circa 2100 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci