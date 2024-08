Meteo Roma 14 agosto: Ferragosto con qualche nuvola, verso la fine del supercaldo

Meteo Roma 14 agosto: ultimi due giorni di supercaldo, poi arriva il tanto atteso cambiamento che si affaccerà nel pomeriggio del giorno di Ferragosto con la comparsa delle nuvole che venerdì 16 diventeranno alte e compatte. Da sabato termometro in caduta col picco di “fresco” domenica, quando sono previsti 27 gradi di massima.

Il meteo del 14 agosto nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4300 metri stabile nell'arco della giornata.



Meteo Roma Ferragosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4300 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci