Meteo Roma 14 novembre: sole e freddo intenso al mattino, le minime crollano sino a 5 gradi. Il week end si preannuncia asciutto

Meteo Roma 14 novembre: si apre una nuova fase segnata dal freddo intenso al mattino con le minime oscillanti tra i 5 e i 6 gradi e che durerà almeno sino a domenica. Poi si prepara l'arrivo di una nuova perturbazione che si preannuncia particolarmente intensa.



Il meteo del 14 novembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2000 metri in flessione nell'arco della giornata.

Meteo Roma 15 novembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2000 metri in ascesa dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci