Meteo Roma 15-16 aprile: un weekend di temporali e nuvole. Massima a 19 gradi

Meteo Roma 15-16 aprile: il weekend tra sabato 15 e domenica 16 dalla pioggia di sabato e da nuvole sparse. Le temperature saranno più basse di sabato, mentre di domenica la massima raggiungerà i 19 gradi.

Nello specifico, sabato 15 aprile sarà una giornata di pioggia e temporali, sia al mattino che nel pomeriggio. Le piogge saranno accompagnate da raffiche di vento comprese tra i 20 e i 43 km/h, che soffieranno da sud. temporale, accompagnato da raffiche di vento tra i 27 e i 47 km/h. In serata smetterà di piovere, ma il cielo resterà nuvoloso, sebbene con qualche schiarita. La minima sarà invece di 13 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 14 gradi nel pomeriggio. L'alba è prevista le 6,30, mentre il tramonto per le 19,50. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Il meteo di domenica 16 aprile

Domenica 16, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino. Le nubi saranno sostituite da velature estese nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata. I venti saranno deboli o moderati, raggiungendo al massimo i 30 km/h e soffiando da nord. La temperatura minima sarà di 10 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 19 gradi nel pomeriggio. L'alba è prevista per le 6,29 mentre il tramonto per 19,51. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Il meteo di lunedì 17 aprile

Sereno o poco nuvoloso al mattino. Possibili piogge nel pomeriggio. Nuvoloso in serata. La massima a 20 gradi.