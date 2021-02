Meteo Roma 16-17 febbraio: martedì ultimo giorno di gelo. In arrivo le nuvole

Meteo Roma 16 febbraio. Ultimo giorno di sole e freddo intenso con le minime sottozero e la fortissima percezione di freddo.

Sereno o poco nuvoloso sino a sera accompagnato da leggero vento da nord-est. Minima -1, massima 9 gradi. Il sole sorge alle 7,03 e tramonta alle 17,44. Risale la concentrazione del polline che sarà “alta”.

Meteo 17 febbraio. Va in archivio la gelata di San Valentino per far spazio a una temperature leggermente più mite anche se fredda. Tornano le nuvole al mattino con ampie schiarite. Nel pomeriggio si intensifica la nuvolosità. Minima 3 gradi, massima 12.

Tendenza per giovedì 18 febbraio: nuvoloso al mattino con leggere aperture del cielo, poi intensificazione della nuvolosità. Nel pomeriggio i venti si orienteranno da sud. Minima 4, massima 14.