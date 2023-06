Meteo Roma 16 giugno: ciao stagione delle piogge, ora sole e caldo africano

Meteo Roma 16 giugno: va in archivio, anzi nella storia delle meteorologia, la lunga stagione delle piogge iniziata a fine aprile. Da venerdì arriva il bel tempo con sole e temperature in evidente rialzo con punte di 32-33 gradi.

Il 16 giugno nel dettaglio

Cielo sereno, limpido per tutta la giornata. Minima 18 gradi, massima 29. Venti orientati in prevalenza da nord est a regime di brezza. Il sole sorge alle 5,34 e tramonta alle 20,47. Per la prima volta in questo mese, i raggi ultravioletti arriveranno al massimo della scala dal zero a 10.

Meteo mare Lazio 16 giugno

Mare quasi calmo si tutta la costa del Lazio, poco mosso il litorale di Roma. Ponza: sereno, mare ONO, venti da NO 10.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.9 gradi. altezza dell'onda 0,8 m

Meteo Roma 17 giugno

Giornata perfetta con sole pieno. Minima 10, massima 29.

Meteo Roma 18 giugno, tendenza

Cielo sereno, minima 19, massima 30 gradi.