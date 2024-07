Meteo Roma 16 luglio: nuova ondata di caldo, saranno 7 lunghi giorni roventi

Meteo Roma 16 luglio: a 36 gradi è caldo intenso, a 37 e 38 è nuova ondata di calore. Basta un grado per trasformare l'estate in inferno rovente ed è ciò che accadrà nei prossimi 78 lunghi giorni, durante i quali il termometro all'ombra supererà la temperatura corporea, generando l'effetto ondata.

Il meteo del 16 luglio nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:47, il crepuscolo inizia alle ore: 05:16.Il sole tramonta alle ore: 20:44, il crepuscolo termina alle ore: 21:16. Il Culmine è alle ore: 13:16.

Meteo Roma 17 luglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 36°. Lo zero termico sarà circa 4700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio

Fonte: MeteoGiuliacci