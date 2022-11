Meteo Roma 16 novembre: aperta la stagione delle piogge, tregua di giovedì

Meteo Roma 16 novembre: pioverà per tutta la giornata di mercoledì. La pioggia cesserà solo in serata ma il cielo resterà nuvoloso.

Le temperature resteranno stabili. La massima sarà di 20 gradi nel pomeriggio, mentre la minima sarà di 17 gradi, in netta risalita, al mattino e in serata. I venti saranno moderati al mattino, con raffiche oltre i 20 km orari che soffieranno da sud, mentre saranno più deboli nel pomeriggio e in serata.

L'alba è prevista alle 7,01 e il tramonto alle 16,48. La concentrazione dei pollini sarà bassa.

Previsioni per giovedì 17 novembre

Nubi sparse con schiarite per tutta la giornata. Temperatura in lieve risalita.