Meteo Roma 17 febbraio: coperto al mattino poi torna a splendere il sole

Meteo Roma 17 febbraio: una giornata dai due volti, con la coda del giovedì di nuvole che si affaccerà al mattino per poi sparire nel pomeriggio e far posto al ritorno del sole che ci accompagnerà anche nella giornata di sabato.

Meteo 17 febbraio nel dettaglio

Molto nuvoloso al mattino e minima ufficialmente a 7 gradi, anche se la percepita per via del vento da nord sarà di 4 gradi. A dare la svolta sarà appunto la “girandola” del vento, prima orientato da nord est e poi da ovest che coinciderà con il ritorno del cielo sereno; massima aa 14 gradi. In serata schiarite. Il sole sorge alle 7,03 e tramonta ale 17,44. Attenzione ai pollini che per effetto delle giornate di sole dei giorni scorsi sarà in contrazione alta. Anche la qualità dell'aria peggiora.

Meteo Roma 18 febbraio

Sole per tutta la giornata con la minima a 4 gradi e la massima a 15.

Meteo Roma 19 febbraio, tendenza

Cielo nuvoloso per tutta la giornata. Minima 10, massima 14.