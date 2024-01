Meteo Roma 17 gennaio: pioggia e il picco anomalo di caldo. Freddo in agguato

Meteo Roma 17 gennaio: l'altalena va avanti con una forte sciroccata prevista per la tarda serata di domani che imperverserà per 24 ore. Poi sarà la volta della tramontana che ci riporterà in pieno inverno con temperature rigide e la minima anche sotto zero.

Il meteo del 17 gennaio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio qualche pioggia, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 13°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:32, il crepuscolo inizia alle ore: 07:03. Il sole tramonta alle ore: 17:07, il crepuscolo termina alle ore: 17:36.

Meteo Roma 18 gennaio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 12°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature pomeridiane saranno di circa 17°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri in flessione nell'arco della giornata.ò

Fonte: MeteoGiuliacci