Meteo Roma 18-19 marzo: un weekend primaverile. Cielo sereno o poco nuvoloso

Meteo Roma 18-19 marzo: quello tra sabato 18 e domenica 19 sarà un altro weekend con un clima tipicamente primaverile. Le temperature saranno miti e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saliranno e la tendenza resterà invariata anche all'inizio della prossima settimana.

Meteo 18 marzo nel dettaglio

Sabato 18 marzo sarà una giornata serena: solo nel pomeriggio e in serata si formeranno poche nuvole in cielo. La temperatura minima sarà di 8 gradi al mattino, mentre la massima sarà di pomeriggio, con 18 gradi. I venti saranno deboli al mattino e in serata. Moderati nel pomeriggio, soffiando fino a 30 km/h. L'alba è prevista alle ore 6,18, mentre il tramonto è previsto alle 18,19. Il livello di raggi ultravioletti sarà 4 sulla scala di 10.

Meteo 19 marzo nel dettaglio

Domenica 19 marzo sarà una giornata più nuvolosa: nubi sparse al mattino e velature estese nel pomeriggio e in serata. I venti saranno deboli per tutta la giornata, non superando mai i 20 km/h. La temperatura minima sarà di 10 gradi al mattino e la massima sarà di 19 gradi nel pomeriggio. L'alba è prevista per le 6,18 e il tramonto alle 18,19. Il livello di ultravioletti sarà di 5, sulla scala di 10.

Meteo Roma 20 marzo

Lunedì 20 marzo le temperature saliranno ancora: la massima sarà di 20 gradi nel pomeriggio. Nubi sparse al mattino.