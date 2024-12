Meteo Roma 18 dicembre: ultimo giorno di tempo stabile poi arrivano 48 ore di pioggia con lieve rialzo termico

Meteo Roma 18 dicembre: un giorno di sole pallido e freddo al mattino, chiudono la fase di tempo stabile e lasciano spazio a due giorni di pioggia con un lieve rialzo termico.

Ma all'orizzonte c'è una nuova ondata di freddo polare che arriverà tra venerdì notte e sabato con cielo luminoso ma anche freddo intenso e gelate al mattino.

Il meteo del 18 dicembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata nebbia, la temperatura di inizio giornata sarà di 2°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata nebbia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà circa 3100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 19 dicembre

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 3°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 10°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2700 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci