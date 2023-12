Meteo Roma 19 dicembre: tre giorni a tutta tramontana; brividi al mattino

Meteo Roma 19 dicembre: il super anticiclone si conferma stabile duraturo e porterà cieli limpidi almeno sino a mercoledì. Poi qualche nuvola ma il Natale sarà sì rigido ma all'asciutto.

Il meteo del 19 dicembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 1°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri stabile nell'arco della giornata. ll sole sorge alle ore: 07:31, il crepuscolo inizia alle ore: 07:01. Il sole tramonta alle ore: 16:42, il crepuscolo termina alle ore: 17:12.

Meteo Roma 20 dicembre

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 2°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. Lo zero termico sarà circa 2400 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci