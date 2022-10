Meteo Roma 19 ottobre: il caldo non molla e la massima resta a 26 gradi

Meteo Roma 19 ottobre: continua la settimana di sole con le temperature che continuano a rimandare l'arrivo dell'autunno.

Nel dettaglio, sole splendente per tutta la giornata, venti moderati da nord est la mattina con la minima che si attesta a 15 gradi, per poi far risalire il termometro a 26 nel pomeriggio, con venti da nord nord ovest. Il sole sorge alle 7,26 e tramonta alle 18,23.

Le previsioni per giovedì 20 ottobre

Sole splendente con la massima che sale ancora un po' più su toccando i 27 gradi, minima a 15 gradi.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT