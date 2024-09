Meteo Roma 19 settembre: colpo di coda di Boris: pioggia e sole. Brivido minime a 13 gradi

Meteo Roma 19 settembre: temporali e schiarite alternate a pioggia per quasi tutta la giornata. Ma da venerdì torna il sole con una rialzo delle massime. Week end senza pioggia garantito.

Il meteo del 19 settembre nel dettaglio

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature minime si attesteranno intorno a 16°C; nel pomeriggio qualche temporale, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 20 settembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 14°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 25°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio

Fonte: MeteoGiuliacci