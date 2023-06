Meteo Roma 1° e 2 luglio: weekend con nubi sparse e piogge. Massima: 29 gradi

Meteo Roma 1° e 2 luglio: primo weekend di luglio sarà caratterizzato da nuvole sparse. In alcuni momenti sono previste delle piogge. La massima non scenderà mai sotto i 29 gradi.

Nello specifico la giornata di sabato 1° luglio si aprirà con un temporale che si abbatterà nella notte. Durante la mattinata continuerà a piovere. Nel pomeriggio torna il tempo sereno o poco nuvoloso che si manterrà anche in serata. La temperatura minima sarà di 23 gradi al mattino. La massima sarà di 29 gradi nel pomeriggio. Venti moderati al mattino e nel pomeriggio, che soffieranno a circa 30 km orari prima da sudovest e poi da ovest. L'alba è prevista per le ore 5,38, mentre il tramonto per le 20,49.

Meteo Mare 1° luglio

Il mare sarà mosso su tutto il litorale laziale, eccetto la porzione dal Circeo in giù dove invece sarà poco mosso. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare O, venti da ONO 11.5 nodi, temperatura dell'acqua 24.4 °C, altezza dell'onda 1,4 metri.

Meteo Roma 2 luglio

La giornata si aprirà con nubi sparse con ampie schiarite. Le nubi andranno via via addensandosi. Nel pomeriggio è prevista nuovamente pioggia. Sereno o poco nuvoloso in serata. La temperatura massima sarà di 29 gradi nel pomeriggio, mentre la minima sarà di 21 gradi al mattino. Venti deboli per tutta la giornata che soffieranno a non più di 20 km orari, prima da nordest e poi da da sudovest. L'alba è prevista per le ore 5,39, mentre il tramonto è previsto per le ore 20,49.

Meteo mare 2 luglio

Il mare sarà mosso sulla porzione centrale del litorale laziale, tra il Circeo a sud e Ladispoli a nord. Nelle restanti parti il mare sarà invece poco mosso. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare O, venti da S 5.9 nodi, temperatura dell'acqua 24.7 °C, altezza dell'onda 0,8 metri.

Meteo Roma 3 luglio

Nubi sparse per tutta la giornata. La massima torna a salire a 30 gradi.

Previsioni per martedì 4 luglio, tendenza

Nubi sparse al mattino. Nel pomeriggio e in serata sereno o poco nuvoloso. La massima scende a 28 gradi.