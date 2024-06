Meteo Roma 2 luglio: giù il termometro a 31 gradi. E pioverà in provincia

Meteo Roma 2 luglio: leggero calo termico e possibili pioggerelle al mattino e in serata sulle montagne della provincia. L'instabilità lieve durerà almeno sino a giovedì compreso con massime inferiori alla media stagionale. Insomma, un avvio di luglio col “fresco”.

Il meteo del 2 luglio nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 29°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3700 metri in ascesa dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:37, il crepuscolo inizia alle ore: 05:05. Il sole tramonta alle ore: 20:50, il crepuscolo termina alle ore: 21:23. Il Culmine è alle ore: 13:14.

Meteo Roma 3 luglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 21°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 27°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci