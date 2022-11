Meteo Roma 2 novembre: giornata con nuvole sparse e temperature in calo

Meteo Roma 2 novembre: mentre al nord si assiste ai primi temporali autunnali, le temperature a Roma sono ancora sopra le medie stagionali, sebbene in leggero calo. La giornata sarà velata, con nuvole che si addenseranno nel corso della giornata.

Nelle prime ore del mattino la minima sarà di 15 gradi, mentre la massima sarà di 24 gradi, poco dopo l’ora di pranzo. I venti saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord est.

L’alba è prevista per le ore 6,43 e il tramonto per le 17,03. I pollini saranno per lo più nella media.

Previsioni per mercoledì 3 novembre

Giornata nuvolosa, con possibili piogge nel pomeriggio e temperature in ulteriore calo. La minima sarà di 17 gradi e la massima di 21.