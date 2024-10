Meteo Roma 2 ottobre: si prepara l'arrivo della perturbazione: pioggia lieve dalla serata, poi temporali

Meteo Roma 2 ottobre: la sciroccata avrà un preludio domani con nubi veloci ma è solo un giorni di preparazione alla bufera che dovrebbe transitare giovedì con forti venti da sud e temporali nella seconda parte della giornata. Probabili bombe d'acqua.

ll meteo del 2 ottobre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, le temperature minime si attesteranno intorno a 17°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. Lo zero termico sarà circa 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 3 ottobre

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge abbondanti. Piú precisamente nelle prime ore qualche temporale, al mattino piogge diffuse, la temperatura di inizio giornata sarà di 16°C; nel pomeriggio piogge diffuse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci