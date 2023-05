Meteo Roma 20-21 maggio: sabato sott'acqua, domenica grigia e pioggia

Meteo Roma 20-21 maggio: week end nel segno del cielo nero e della pioggia, anche intensa nella giornata di sabato. Ma da lunedì torna il sole e la temperatura sarà in rialzo.

Sabato 20 nel dettaglio

Dopo le piogge intense della notte, al mattino cielo nuvoloso. Dopo pranzo riprenderà a piovere con una certa intensità sino alla sera. Minima 16, massima 23. Venti orientati da nord. Il, sole sorge alle 5,45 e tramonta alle 20,27.

Meteo Roma 21 maggio

Per la gioia di chi era pronto per la stagione della tintarella, per il sole domenicale bisognerà ricorrere ai ricordi: giornata grigio nera, con cielo nuvoloso e immancabile pioggia dal primo pomeriggio. Venti in altalena: al mattino da nord, pomeriggio da sud, in serata da ovest. Minima 17, massima 23.

Meteo Roma 22 maggio, tendenza

Torna il sole al mattino con nubi e schiarite. Ma dopo pranzo, quasi tradizione degli ultimi 20 giorni, sole e pioggia anche moderata e a tratti. Minima 14, massima 25.