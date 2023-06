Meteo Roma 20 giugno: arriva il caldo estivo. Anche di sera sopra i 30 gradi

Meteo Roma 20 giugno: sarà una giornata estiva con temperature di poco superiori ai 30 gradi, soprattutto di pomeriggio e in serata. La sera la temperatura continuerà ad aggirarsi tra i 29 e i 30 gradi.

Nello specifico martedì 20 giugno sarà una giornata con cielo sereno. Solo nel pomeriggio potranno esserci poche nubi sparse. Le temperatura minima sarà al mattino sarà con 22 gradi. Nel pomeriggio invece la massima: si salirà a 33 gradi per poi scendere a 29 la sera. I venti saranno deboli al mattino e in serata. Moderati nel pomeriggio. L'alba è prevista per le 5,35 mentre il tramonto per le 20,48.

Meteo mare 20 giugno

Su tutto il litorale laziale il mare sarà quasi calmo. Ponza: cielo sereno, mare SSO, venti da SO 7.6 nodi, temperatura dell'acqua 24.9 °C, altezza dell'onda 0,3 m

Meteo Roma 21 giugno

Poche velature. Le temperature sempre più alte: nel pomeriggio addirittura 37 gradi, che scenderanno a 30 in serata.

Meteo Roma 22 giugno, tendenza

Sereno. Temperatura sempre sopra i 35 gradi.