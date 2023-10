Meteo Roma 20 ottobre: a tutto scirocco e con picco anomalo di caldo. Pioggia

Meteo Roma 20 ottobre: si preannuncia un week end tipicamente autunnale con sole, nuvole e pioggia ma non intensa. Il preludio già da venerdì notte con la prima pioggia. Attenzione al picco anomalo di caldo

Il 20 ottobre nel dettaglio

Al mattino cielo quasi coperto per una coltre di velo spinta dal vento di scirocco che dominerò per quasi l'intera giornata; pomeriggio qualche lieve apertura farà affacciare il sole. In serata coperto con pioggia moderata. Venti: ancora scirocco al mattino e con raffiche oltre i 60 chilometri all'ora, poi il “giro” da sud ovest, il classico libeccio ma con moderata intensità. Minima 23 gradi, massima 29.

Meteo Roma 21 ottobre

La pioggia della notte si trascinerà sino a metà mattinata, poi ampie schiarite. Minina 19 gradi, massima 24.