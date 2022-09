Meteo Roma 20 settembre: cielo poco nuvoloso con termometro fino a 26 gradi

Meteo 20 settembre: nella giornata di martedì il cielo sarà soleggiato salvo qualche nube con una massima a 26 gradi.

Nel dettaglio, le temperature si confermano in calo e nella prima mattinata non superano i 20 gradi con qualche nube sparsa in cielo. Miglioramento dalle ore centrali, con il termometro che arriva a 26 gradi nel pomeriggio, riconfermando il trend in discesa delle temperature. Il sole sorge alle 6,55 e tramonta alle 19,11.

Meteo mare

Cielo variabile sul litorale, dove l'instabilità potrà portare qualche rovescio seppur con temperature statiche. Ponza: cieli molto nuvolosi al mattino e possibili deboli piogge con venti da est fino a 22 chilometri orari e mare mosso. In miglioramento graduale nel pomeriggio fino al termometro che arriva alla massima di 28 gradi e il mare che passa da mosso a poco mosso in serata, seppur con raffiche di vento fino a 41 chilometri orari sempre da est. La minima non scende sotto i 23 gradi e la temperatura dell'acqua è di 26 con onde intorno agli 0,5 metri di altezza.

Le previsioni per mercoledì 21 settembre

Cielo sereno con minima che scende a 16 gradi e massima a 26 gradi.