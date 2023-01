Meteo Roma 21-22 gennaio: l'ondata di vento gelido spazza via le nuvole

Meteo Roma 21 gennaio: una sferzata di tramontana con raffiche che nella notte arriveranno sino a 50 chilometri all'ora e spazzerà via le nuvole e da domenica tornerà il sereno e il freddo.

Nel dettaglio, sabato 21 gennaio, nubi sparse e schiarite al mattino con vento freddo e teso da nord per tutta la giornata. In serata aumento della nuvolosità residua. Minima 5 gradi percepita zero, massima 9 gradi, percepita 5. Il sole sorge alle 7,31 e tramonta alle 17,10.

Domenica 21 gennaio

Nubi e schiarite al mattino, sereno con qualche nuvola al pomeriggio. Attenzione al freddo intenso: minima 3 gradi, percepita meno 1 e massima a 10 gradi.

Tendenza per lunedì 23 gennaio

Poco o parzialmente nuvoloso, minima 3 gradi con la percepita a meno 1 e massima a 10 gradi.