Meteo Roma 21 febbraio: sole ma freddo al mattino in attesa della pioggia

Meteo Roma 21 febbraio: sarò l'ultima giornata di sole pieno prima dell'arrivo del periodo di forte instabilità che porterà nuvole, pioggia e persino fiocchi di neve sulle montagne intorno a Roma.

Il meteo del 21 febbraio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 3°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:56, il crepuscolo inizia alle ore: 06:29. Il sole tramonta alle ore: 17:50, il crepuscolo termina alle ore: 18:17.

Meteo Roma 22 febbraio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 1900 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci