Meteo Roma 21 giugno: la corsa verso i 40 gradi nel primo giorno d'estate

Meteo Roma 21 giugno: arriva il primo giorno d'estate e la colonnina di mercurio pensa bene di schizzare verso verso i 40 gradi. La temperatura massima sarà in fatti di circa 36 gradi.

Nello specifico mercoledì 21 giugno il cielo sarà sereno per tutta la giornata, eccetto per alcune lievi velature al mattino. La temperatura non scenderà mai sotto i 20 gradi. La minima sarà infatti di 22 gradi al mattino e la massima sarà di ben 36 gradi nel pomeriggio. I venti saranno deboli per tutto il giorno, soffiando da nordest e da sudovest. L'alba è prevista per le ore 5,35 e il tramonto alle 20,48.

Meteo Mare 21 giugno

Il mare sarà poco mosso nella parte nord del litorale laziale. Quasi calmo invece nella parte meridionale fino a Pomezia. Ponza: Sereno, mare SSO, venti da SSO 7.6 nodi, temperatura dell'acqua 25.4 °C, altezza dell'onda 0,3 m.

Meteo Roma 22 giugno

Cielo sereno per tutta la giornata. Temperatura ancora in crescita: la massima sarà di 38 gradi.

Previsioni per il 23 giugno, tendenza

Nuvole sparse. Rallenta l'aumento della temperatura: la massima scende a 29 gradi.