Meteo Roma 21 maggio: maltempo spot, pioggia lieve e temporali sui rilievi

Meteo Roma 21 maggio: dopo il lunedì incerto e con l'umidità alle stelle, il secondo giorno della settimana sarà segnato dalle nuvole di passaggio da est verso ovest e da possibili piogge lievi, in particolare sui rilievi intorno a Roma. Nel pomeriggio schiarite ampie apriranno una due giorni di stabilità con le temperature in risalita.

Il meteo del 21 maggio nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino qualche pioggia, la minima della giornata sarà 17°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 22°. Lo zero termico sarà circa 3000 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:42, il crepuscolo inizia alle ore: 05:11. Il sole tramonta alle ore: 20:31, il crepuscolo termina alle ore: 21:02. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 22 maggio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 15°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci