Meteo Roma 21 novembre: arriva il freddo vero al mattino e poi la pioggia. Week end di tramontana con le minima sotto zero

Meteo Roma 21 novembre: prove tecniche di inverno con un brusco calo delle temperature che arriveranno anche sotto lo zero nelle prime ore del mattino.

Giovedì di cielo coperto ma venerdì torna la pioggia con possibili temporali. Da Sabato migliora ma permane il freddo per il vento di tramontana.

Il meteo del 21 novembre nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 3°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 13°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1500 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 22 novembre

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, al mattino qualche temporale, le temperature minime si attesteranno intorno a 3°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico sarà circa 1700 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci