Meteo Roma 21 novembre: piogge lievi in serata, arriva mini ondata di freddo

Meteo Roma 21 novembre: giornata segnata da pioggia lieve intermittente che ci abbandonerà in serata per far spazio a 48 ore di tempo asciutto e, giovedì il ritorno del sole, accompagnato da un brusco calo delle minime.

Il 21 novembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto e piogge. Nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata qualche pioggia, le temperature massime raggiungeranno i 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri in flessione nell'arco della giornata.

Il sole sorge alle ore: 07:05, il crepuscolo inizia alle ore: 06:36. Il sole tramonta alle ore: 16:46, il crepuscolo termina alle ore: 17:15.

Meteo Roma 22 novembre

Nuvole e schiarite e poi ancora nuvole. Minima 11, massima 16. Venti dal quadrante est.

Fonte: Meteo Giuliacci