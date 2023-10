Meteo Roma 21 ottobre: vento da bufera e temporali per tutto il giorno

Meteo Roma 21 ottobre, dopo settimane di sole si prospetta un fine settimana classico d'autunno. Vento forte, anche fortissimo, pioggia e fulmini. Domenica potrebbe esserci una tregua.

Il 21 ottobre nel dettaglio

Al mattino pioggia. E un fortissimo dal vento di scirocco che dominerà per quasi l'intera giornata; pomeriggio pioggia, anche intensa tranne una pausa nell'ora di pranzo. In serata le prime schiarite. Venti: ancora scirocco al mattino e con raffiche oltre i 65 chilometri all'ora. Temperature in linea con la stagione

Meteo Roma 22 ottobre

Ampie schiarite per una piacevole domenica autunnale. Con tutta la pioggia che dovrebbe venir giù sabato una manna per chi va a funghi.