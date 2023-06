Meteo Roma 22 giugno: è arrivato il caldo estivo. La massima sale a 38 gradi

Meteo Roma 22 giugno: temperature nettamente estive. Il cielo sereno. Continua la corsa verso i 40 gradi: la massima sarà di 38 gradi. La corsa rallenterà leggermente nei giorni successivi.

Nello specifico giovedì 22 giugno sarà una giornata serena, eccetto per poche lievi velature. La temperatura minima sarà di 23 gradi al mattino. La massima sarà di 38 gradi nel pomeriggio. Poco sollievo di sera, quando la temperatura calerà a 33 gradi. Venti deboli per tutta la giornata che soffieranno da nordest e da sud. L'alba è prevista per 5,35 e il tramonto per 20,49.

Meteo Mare 22 giugno

Il mare sarà quasi calmo nella parte meridionale del litorale, fino a all'altezza di Pomezia. Nella parte centro-settentrionale del litorale il mare sarà invece poco mosso. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare SSO, venti da SO 4.3 nodi, temperatura dell'acqua 24,5 gradi, altezza dell'onda 0,4 m.

Meteo Roma 23 giugno

Rallenta l'aumento della temperatura: la massima scende a 30 gradi. Cielo sereno.

Previsioni per il 24 giugno, tendenza

Nubi sparse al mattino e in serata. Nel pomeriggio possibili piogge deboli. Massima a 31 gradi.