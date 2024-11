Meteo Roma 22 novembre: dopo due giorni di pioggia arriva la prima gelata dell'anno Sabato e domenica sole con brividi di freddo

Meteo Roma 22 novembre: venerdì pioggerella e qualche temporale poi la sferzata di tramontana che porterà per diversi giorni un brusco abbassamento della temperatura ma sole pieno nel week end.

Nelle ore notturne il termometro a seconda delle zone potrebbe arrivare anche a meno 2 ma l'effetto del vento porterà la temperatura percepita anche a meno 4.

Il meteo del 22 nel dettaglio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Piú precisamente nella prima parte della giornata piogge diffuse, la temperatura di inizio giornata sarà di 5°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1800 metri in flessione nell'arco della giornata.

Meteo Roma 23 novembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà -1°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 10°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci