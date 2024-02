Meteo Roma 23 febbraio: arrivano pioggia e vento caldo, migliora in serata

Meteo Roma 23 febbraio: la perturbazione in arrivo passerà anche su Roma e il Lazio portando un venerdì grigio anzi, nero. Ma si tratta di un passaggio veloce che si concluderà nella giornata di sabato. Poi, domenica, torna il sole.

Il meteo del 23 febbraio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia persistente. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge diffuse, le temperature pomeridiane saranno di circa 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:53, il crepuscolo inizia alle ore: 06:26. Il sole tramonta alle ore: 17:53, il crepuscolo termina alle ore: 18:20.

Meteo Roma 24 febbraio

Giorno caratterizzato da cielo prevalentemente coperto. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 13°. Lo zero termico sarà circa 1200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci