Meteo Roma 23 gennaio: 4 giorni consecutivi di sole e torna l'inverno “caldo”

Meteo Roma 23 gennaio: ci attendono 4 giorni consecutivi di sole pieno e rialzo termico, con le massime che arriveranno anche a 18 gradi per effetto dell'anticiclone che spazza via il vento gelido degli ultimi giorni. Ma l'inverno non è finito e nel lungo termine è prevista una nuova ondata di freddo.

Il meteo del 23 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 13°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri in ascesa dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:29, il crepuscolo inizia alle ore: 07:00. Il sole tramonta alle ore: 17:14, il crepuscolo termina alle ore: 17:42.

Meteo Roma 24 gennaio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nebbia, la minima della giornata sarà -1°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 13°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3000 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci