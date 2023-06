Meteo Roma 23 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso. La massima a 31 gradi

Meteo Roma 23 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso. La massima scende a 31 gradi: l'ondata di calore va rallentando.

Nello specifico venerdì 23 giugno sarà una giornata serena. Il cielo sarà pulito al mattino e nel pomeriggio. Solo in serata compariranno poche nuvole sparse. La temperatura minima sarà di 24 gradi al mattino e la massima di 31 gradi nel pomeriggio. I venti saranno moderati per tutta la giornata, soffiando a circa 30 km/h da sud. L'alba è prevista per le 5,35 mentre il tramonto per le 20,49.

Meteo mare 23 giugno

Il mare sarà quasi calmo lungo quasi tutto il litorale. Nella parte più meridionale, da Terracina in giù, sarà calmo. Poco mosso, invece, da Civitavecchia in su. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare SSO, venti da S 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 24.1 °C, altezza dell'onda 0,3 m.

Meteo Roma 24 giugno

La temperatura massima resta 31 gradi nel pomeriggio. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino e in serata. Nel pomeriggio possibili piogge.

Previsioni per il 25 giugno, tendenza

Cielo sereno per tutta la giornata. La massima torna a salire raggiungendo i 33 gradi.