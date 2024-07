Meteo Roma 23 luglio: anticiclone burla, un po' di fresco poi di nuovo caldo da matti

Meteo Roma 23 luglio: la tregua di lunedì con qualche pioggia sulle montagne intorno a Roma, va subito in archivio: 35 gradi martedì e poi un leggero abbassamento graduale sino a 30 gradi per risalire nel fine settimana.

Il meteo del 23 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 36°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:54, il crepuscolo inizia alle ore: 05:23. Il sole tramonta alle ore: 20:39, il crepuscolo termina alle ore: 21:09. Il Culmine è alle ore: 13:16.

Meteo Roma 24 luglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 34°. Lo zero termico sarà circa 4500 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci