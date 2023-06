Meteo Roma 24 e 25 giugno: l'estate si prende una pausa, poi torna il caldo

Meteo Roma 24 e 25 giugno: nel weekend l'estate si prenderà una breve pausa. Infatti sabato è prevista pioggia. Ma già da domenica torna il caldo.

Nello specifico sabato 24 giugno sarà una giornata con nuvole sparse, al mattino e in serata. Nel pomeriggio invece le nubi si addenseranno ed è prevista pioggia. La temperatura minima sarà di 22 gradi al mattino, mentre la massima di 31 gradi nel pomeriggio. Venti deboli da nordest. L'alba è prevista per le ore 5,36 e il tramonto alle 20,49.

Meteo Roma 25 giugno

Domenica 25 giugno il cielo sarà sereno per tutta la giornata. La temperatura tornerà a salire raggiungendo la massima di 33 gradi nel pomeriggio. La minima sarà invece di 22 gradi al mattino. Venti deboli per tutto giorno che soffieranno da nordest al mattino e da sudovest nel pomeriggio. L'alba è prevista per le ore 5,36 e il tramonto alle 20,49.

Meteo Mare 24 e 25 giugno

Sabato 24 giungo il mare sarà poco mosso su quasi tutto il litorale laziale, salvo la parte più settentrionale (da Tarquinia in su) e quella più meridionale (dal Circeo in giù) dove il mare sarà invece quasi calmo. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare ONO, venti da ONO 9.7 nodi, temperatura dell'acqua 24,6 gradi, altezza dell'onda 0,5 m.

Domenica 25 giugno il mare sarà invece quasi calmo su tutto il litorale. Ponza: sereno, mare ONO, venti da SE 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 25,2 gradi, altezza dell'onda 0,3 m.

Meteo Roma 26 giugno

Cielo sereno e temperature stabili: la massima ferma a 33 gradi. Venti moderati.

Previsioni per il 27 giugno, tendenza

Cielo sereno per tutta la giornata. Venti moderati.