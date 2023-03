Meteo Roma 24 marzo: nubi sparse al mattino e in serata. La massima a 18 gradi

Meteo Roma 24 marzo: la giornata di venerdì 24 marzo comincerà con nubi sparse che andranno dissolvendosi nel pomeriggio, per poi tornare in serata. La temperatura massima sarà di 18 gradi.

Il meteo del 24 marzo nel dettaglio

Ci saranno nubi sparse al mattino. Di pomeriggio il cielo invece sarà sereno, ma le nuvole torneranno ad addensarsi in serata. La temperatura minima sarà di 9 gradi al mattino e la massima di 18 gradi nel pomeriggio, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli o moderati per tutta la giornata, soffiando da nordovest al mattino e da sud nel pomeriggio e in serata. L'alba è prevista per le ore 6,07, mentre il tramonto per le ore 18,26. I pollini saranno nella media. I raggi ultravioletti raggiungeranno l'indice di 6 su 10 nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per sabato 25 marzo

Cielo coperto al mattino e schiarite nel pomeriggio. Sereno in serata. La massima sale a 20 gradi.

Previsioni per domenica 26 marzo

Sereno al mattino. Nuvole e pioggia in serata.