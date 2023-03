Meteo Roma 25-26 marzo: un weekend con nuvole sparse. Domenica sera piove

Il weekend del 24 e 25 marzo sarà primaverile: ci saranno nuvole sparse. Il cielo risulterà quindi più coperto in certe ore delle due giornate e più limpido in altre. Potrebbe andar peggio domenica sera: potrebbe piovere.

Le temperature saranno quelle tipiche della primavera oscillando tra minime di 9-10 gradi a massime di 20.

Il meteo del 25 marzo nel dettaglio

La giornata di sabato 25 marzo inizierà con il cielo coperto di nuvole. Nel corso della giornata si apriranno delle schiarite, finché nel pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sereno in serata. La temperatura minima sarà di 12 gradi al mattino, mentre quella massima sarà di 21 gradi nel pomeriggio. I venti saranno deboli, soffiando da sud e nordovest. L'alba è prevista per le 6,09 mentre il tramonto per le 18,25. La concentrazione dei pollini sarà nella media, mentre gli ultravioletti raggiungeranno il livello massimo di 5 su 10 intorno all'ora di pranzo.

Il meteo del 26 marzo nel dettaglio

Nella giornata di domenica 26 febbraio in cielo ci saranno nuvole sparse. Le nubi si addenseranno in serata, quando comincerà a piovere. La temperatura minima sarà di 9 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 20 gradi nel pomeriggio. I venti saranno deboli per tutta la giornata, soffiando da nord e da sud. In serata saranno invece moderati, soffiando sempre da sud. L'alba è prevista per le 6,07 e il tramonto alle 18,26. La concentrazione dei pollini sarà nella media, mentre gli ultravioletti raggiungeranno il livello massimo di 6 su 10 intorno all'ora di pranzo.

Previsioni per lunedì 27

Nubi sparse con possibili piogge al mattino. Temperature in lieve calo.