Meteo Roma 27-28 maggio, il week end perfetto: sole, caldo e mare calmo

Meteo Roma 27-28 maggio: sabato e domenica confermato l'anticipo d'estate, il primo week end perfetto con cielo sereno o quasi, temperature alte e mare calmo. A piccoli passi verso l'estate, ma giusto un assaggio perché da lunedì tornerà a dominare l'instabilità.

Il 27 nel dettaglio

Al mattino cielo sereno e 17 gradi. Pomeriggio nubi sparse con possibili brevi piogge in prossimità dei rilievi. Massima a 28, E' il classico giro dei venti a scombinare lo scenario: al mattino da nord, poi la svolta da sud. Il sole sorge alle 5,40 e tramonta alle 20,34. Ultravioletti al livello 8 e pollini nella media stagionale.

Il meteo mare

Mare da sud sud-ovest, venti da sud 8.1 nodi, temperatura dell'acqua 20.5 gradi, altezza dell'onda 0,2 m.

Meteo Roma 28 maggio

Sereno al mattino, nubi sparse al pomeriggio. Minima 16, massima 26.

Meteo Roma 29 maggio, tendenza

Nuvoloso per velature estese nella prima parte della giornata, poi i cumulo nembi si uniranno per coprire il cielo. Pioggia pomeridiana in prossimità dei rilievi. Minima 27, massima 25.