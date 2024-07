Meteo Roma 27-29 luglio: termometro anche a 40 gradi e veri, caldo da brivido

Meteo Roma 27-29 luglio: sarà un week end rovente con picchi di caldo che arriveranno anche a 40 gradi reali in alcune zone dell'entroterra del Lazio e del Frusinate. Ormai si fa il tifo per l'anticiclone atlantico che potrebbe soppiantare l'Africano che infuoca l'Italia da giorni.

Il meteo del 27 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4500 metri stabile nell'arco della giornata.

Il meteo del 28 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri stabile nell'arco della giornata.

Il meteo del 29 luglio previsione

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 36°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci