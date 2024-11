Meteo Roma 27 novembre: svegliarsi con la nebbia è un evento. Temperature in risalita ma si prepara il ritorno del freddo

Meteo Roma 27 novembre: nebbia durante la notte e nebbia nelle prime ore del mattino. E' il risveglio a sorpresa che durerà 2 giorni, poi un po' di pioggia e il ritorno del freddo gelido.

Le previsioni dicono che già da sabato tornerà la tramontana e il sole pieno che faranno scendere il termometro soprattutto nelle prime ore della giornata a 6 gradi con la percepita a 3 gradi. Il trend dovrebbe proseguire sino al 3 dicembre.

Il meteo del 27 novembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, le temperature massime raggiungeranno i 18°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 28 novembre

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nebbia, la temperatura di inizio giornata sarà di 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nebbia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci